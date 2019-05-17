Главу администрации Элисты Нохашкиева объявили в розыск

ТАСС, 17 мая. Главу администрации Элисты Окона Нохашкиева подозревают в превышении должностных полномочий по делу о незаконном снятии денежных средств со счетов воспитанников Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей. Он объявлен в розыск, сообщил в пятницу ТАСС председатель городского собрания Вячеслав Намруев.

Источник в силовых структурах республики ранее сообщил ТАСС, что в отношении главы администрации Элисты возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. В администрации Элисты ТАСС сообщили, что Нохашкиев находится в отпуске, на время его отсутствия исполняет обязанности главы администрации Денис Ишкеев.

"Я делал запрос в Главное следственное управление [СК РФ] по Северо-Кавказскому федеральному округу по данному факту. Мне пришел ответ, что в отношении Окона Нохашкиева возбуждено уголовное дело еще 10 мая по ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"). Это связано с делом Элистинского дома-интерната, когда со счетов детей снимали деньги. Там было распоряжение главы администрации Элисты. Сейчас следственные органы объявили его [Нохашкиева] в розыск", - сказал Намруев.

Он пояснил, что, если Нохашкиев будет арестован, то городское собрание должно провести заседание, чтобы назначить и.о. главы администрации Элисты. Нохашкиев занимает пост главы администрации Элисты с июля 2016 года.

ТАСС не располагает официальными данными от следственных органов.

Об уголовном деле

В апреле после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей Следственное управление СК РФ по Калмыкии возбудило уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, руководство дома-интерната и должностные лица республиканского министерства социального развития, труда и занятости населения в течение восьми лет не могли должным образом обеспечить детей лекарствами, одеждой, средствами личной гигиены и медицинским оборудованием, тратя на это личные деньги своих подопечных.

Элистинский городской суд 13 мая вынес решение по первому иску к местному дому-интернату для умственно отсталых детей, согласно которому социальное учреждение должно будет вернуть несовершеннолетнему более 200 тыс. рублей. Всего республиканская прокуратура внесла в суд 11 исковых заявлений к дому-интернату.