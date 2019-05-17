СК просит продлить Абызову срок ареста до 25 июля

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит суд продлить срок содержания под стражей бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей, до 25 июля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей на два месяца, то есть до 25 июля 2019 года, в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела", - сказала пресс-секретарь Юнона Царева.

Басманный суд ранее арестовал шестерых фигурантов дела: Абызова, председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, замгендиректора ООО "Ру-ком" Максима Русакова, президента Новосибирской региональной федерации самбо, бывшего гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова, директора по экономике и финансам компании РЭМИС Галину Фрайденбер, экс-гендиректора ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по частям 2 и 3 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой").