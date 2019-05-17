Прокуратура проводит проверку после отказа в химиотерапии пациентке из Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по делу об отказе в курсе химиотерапии для онкобольной жительницы Севастополя, которая впоследствии скончалась. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры Севастополя.

В четверг на медиафоруме ОНФ с участием президента РФ Владимира Путина была показана часть телевизионного сюжета о женщине, которой отказали в химиотерапии в Севастополе после операции в Москве. Как сообщила одна из участниц форума, пациентка впоследствии умерла дома, так и не получив эту помощь.

"По данному факту проводится расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 124 УК РФ ("Неоказание помощи больному)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция назначила проведение судебно-медицинской экспертизы по делу пациентки.