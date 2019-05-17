СК возбудил дело после инцидента с оставленной в московской поликлинике девочкой

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московские следователи СК возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ после обнаружения в поликлинике двухлетней девочки, которую оставила там одну неизвестная женщина. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка")", - сказала она.

16 мая неизвестная женщина в медицинской маске на лице оставила девочку одну в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней. Врачи обратились в правоохранительные органы.

"Девочка находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения женщины, оставившей ребенка, и ее возможных родственников", - добавила Юлия Иванова.