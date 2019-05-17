Предприниматель обманул руководство хоккейного клуба в Уфе на 2 млн рублей

ТАСС, 17 мая. Предприниматель, который занимается поставками видеооборудования, обманул руководство хоккейного клуба в Уфе, похитив более 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следователями установлено, что руководство спортивной организации заключило с предпринимателем договор на установку камер видеонаблюдения на территории стадиона. Но вместо заявленного оборудования коммерсант использовал более дешевый аналог, а разницу стоимости в сумме свыше 2 млн рублей присвоил. Деньги подозреваемый легализовал, заключив фиктивный договор и проведя их через расчетные счета другой фирмы", - рассказала Волк.

По ее словам, бизнесмену предъявлено обвинение по двумя статьям УК РФ: 159 ("Мошенничество") и 174.1 ("Легализация денежных средств"). "В ходе предварительного следствия наложен арест на автомобиль, купленный им на легализованные денежные средства", - отметила официальный представитель МВД. Следствие по делу о махинациях с видеооборудованием завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.