Полиция оштрафовала пенсионерку за драку на борту самолета

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудниками Крымского линейного управления МВД России на транспорте оштрафована 65-летная уроженка города Владимира, устроившая пьяный дебош в самолете, следовавшем из Москвы в Симферополь. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 16 мая. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подралась с бортпроводником и одной из пассажирок на борту самолета. "Сотрудниками транспортной полиции женщина была доставлена в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь. Гражданка привлечена к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП Российской Федерации ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ТАСС уточнили, что сумма штрафа составила около 500 рублей. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время в отношении женщины проводится проверка следователями СК РФ по республике, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.