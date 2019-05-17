Десять арестованных за участие в незаконных акциях в Екатеринбурге обжаловали решение суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Десять апелляционных жалоб поступили в Свердловский областной суд от арестованных участников несанкционированных акций в сквере рядом с местом строительства храма, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

"Поступили апелляционные жалобы от 10 человек. Всех их суд рассмотрит завтра, заседания начнутся в 10:00 (08:00 мск)", - уточнили в пресс-службе.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, 33 из их получили от двух до 15 суток административного ареста. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции" и "Нарушение порядка организации и проведения митингов".