СК арестовал недвижимость на 128 млн рублей в рамках дела о хищении земель в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по Ленинградской области наложил арест на 32 объекта недвижимости стоимостью 128,3 млн рублей, принадлежащие филиалу ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленобласти и родственникам подозреваемых, в рамках расследования уголовного дела в отношении директора регионального филиала ФГБУ "ФКП Росреестра", его заместителя и иных лиц, причастных к совершению серии преступлений, связанных с хищением земель во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) президенту России Владимиру Путину рассказали про ситуацию, когда в Ленинградской области участок земли по документам "переселяется" с одного места на другое. Глава государства обещал разобраться с ситуацией, предположив, что для таких манипуляций остались "лазейки в законодательстве".

"Следственными органами СК РФ по Ленинградской области завершается расследование уголовного дела в отношении директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области, его заместителя и иных лиц, причастных к совершению серии преступлений, связанных с хищением земель в Ленинградской области путем незаконной постановки на кадастровый учет, а также внесения ложных изменений о характеристиках объектов недвижимости в АИС Государственной кадастровой недвижимости. Наложены аресты на 32 объекта недвижимости, находящихся в собственности филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленобласти и их родственников на сумму 128,3 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Также в рамках следствия обнаружены и изъяты более 75 млн рублей. По данным следователей, крупномасштабные хищения земель в Ленинградской области осуществляли несколько преступных групп в период с 2015 по 2017 год. Злоумышленники подделывали правоустанавливающие документы на земельный участок с последующим установлением их границ при помощи кадастровых инженеров. Далее документы с ложными сведениями о местоположении земельного участка вносились в Государственный кадастр недвижимости, установило следствие.

В ходе расследования следователи установили факты получения руководством кадастровой палаты взяток в общей сумме более 75 млн рублей, говорится в сообщении регионального отделения СК. Ущерб собственникам и распорядителям земельных участков оценивается не менее 43,6 млн рублей. Для определения полного ущерба проводится оценочная экспертиза по 31 земельному участку.

К уголовной ответственности привлечены девять лиц, в из числе руководители ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области, кадастровые инженеры, изготавливавшие подложные межевые планы.