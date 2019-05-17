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Расследование ЧП с SSJ-100

МАК не комментирует ход расследования катастрофы Superjet в Шереметьево

Ранее сообщалось, что комитет опубликует официальные данные промежуточного отчета до конца мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не комментирует ход расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet в столичном аэропорту Шереметьево.

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"МАК не комментирует ход расследования авиационного инцидента в Шереметьево до опубликования официального промежуточного отчета", - сказали ТАСС в МАК.

Ранее источник ТАСС сообщил, что МАК опубликует официальные данные промежуточного отчета до конца мая.

Самолет "Аэрофлота", вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, 10 пострадавших находятся в больницах. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

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