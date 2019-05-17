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Борьба с природными пожарами в России

Режим ЧС на территории Курганской области снят

По данным начальника областного главка МЧС Олега Рожкова, обстановка с пожарами сейчас спокойная

ТАСС, 17 мая. Режим чрезвычайной ситуации снят на всей территории Курганской области, пожароопасная ситуация стабилизирована. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

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"Режим ЧС снят на территории всей Курганской области. Однако расслабляться рано, продолжает действовать особый противопожарный режим", - приводит пресс-служба цитату заместителя губернатора Ивана Зонтикова.

По данным начальника областного главка МЧС Олега Рожкова, обстановка с пожарами по состоянию на 17 мая спокойная. "Самолет Ан-2 провел авиаразведку, загораний нет", - уточнил он.

В Курганской области с майских праздников бушевали природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона был объявлен режим ЧС.

Теги
РоссияКурганская областьБорьба с природными пожарами в России
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