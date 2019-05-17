Пожар произошел на третьем этаже многоквартирного дома в Москве

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на третьем этаже высотного дома на севере Москвы, внутри нее находятся люди, которые просят о помощи. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался в высотном доме на улице Немчинова, 10. Загорелась квартира на третьем этаже. Люди внутри просят о помощи. В подъезде плотное задымление с пятого по девятый этаж, люди самостоятельно выйти не могут", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия прибыли 10 пожарных расчетов.