{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар произошел на третьем этаже многоквартирного дома в Москве

По сообщениям источника в экстренных службах, на место происшествия прибыли 10 пожарных расчетов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на третьем этаже высотного дома на севере Москвы, внутри нее находятся люди, которые просят о помощи. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался в высотном доме на улице Немчинова, 10. Загорелась квартира на третьем этаже. Люди внутри просят о помощи. В подъезде плотное задымление с пятого по девятый этаж, люди самостоятельно выйти не могут", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия прибыли 10 пожарных расчетов.

Теги
Россия
В Волгограде 14 человек пострадали при столкновении маршрутки с "КамАЗом"
Все пострадавшие госпитализированы
Читать полностью