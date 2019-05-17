Пожар в квартире на севере Москвы локализован

МОСКВА, 17 мая./ТАСС/. Пожарные локализовали пожар в квартире в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в результате ЧП пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар в квартире на третьем этаже 12-этажного дома локализован. В данный момент известно об одном пострадавшем, он отравился угарным газом", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Москве сообщили ТАСС, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже, пожарным понадобилось полчаса, чтобы локализовать пожар, общая площадь которого составляет 20 кв. м. "Спасены пять человек. Одному человеку понадобилась помощь медиков", - сообщили в ГУ МЧС.