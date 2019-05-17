Эксперт: причиной крупных пожаров в Иркутской области и Забайкалье являются поджоги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Человеческий фактор является одним из основных источников крупных пожаров в Иркутской области и Забайкалье, поэтому для решения проблемы необходимо усилить работу правоохранительных органов. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

"Пожары, которые сейчас есть в Иркутской области и Забайкалье - это почти на 100% не природные пожары. Источником являются люди, поджоги, и здесь нужны усилия не только на законодательном уровне, но и на уровне правоохранительном", - сказал Николаев.

Комментируя ликвидацию пожаров, он отметил важность снабжения регионов техникой.

"Техника старая, она не может реагировать. А при тех колоссальных площадях, которые есть в нашей стране, одну и ту же технику невозможно быстро перебросить с места на место", - отметил председатель комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного сезона в Забайкалье произошло свыше 280 пожаров на общей площади 133 тыс. га - это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С 27 апреля в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации в связи с высокой опасностью возникновения возгораний. Жителям запрещено посещать леса. В начале мая в Иркутской области были природные пожары на больших площадях, была угроза перехода огня на населенные пункты.

В 2019 году на охрану, защиту лесов и тушение лесных пожаров в Иркутской области было выделено почти 700 млн рублей.