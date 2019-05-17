В Волгограде 14 человек пострадали при столкновении маршрутки с "КамАЗом"

ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Грузовик "КамАЗ" столкнулся с маршруткой в Волгограде, 13 человек госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"В 19:30 (18:30 мск) в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте грузовик "КамАЗ" столкнулся с маршруткой номер 15С, которая от удара врезалась в столб. Со слов водителя большегруза, у машины отказали тормоза",- сказали в пресс-службе.

Позже стало известно еще об одном пострадавшем. "14 пострадавших доставлены в седьмую больницу, из них трое тяжелых, 11 - средней степени тяжести, помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни пострадавших нет", - сказали ТАСС в облздраве.

В новость были внесены изменения (20:02 мск) — изменено количество пострадавших