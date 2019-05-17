Пожар в квартире на севере Москвы ликвидирован

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали пожар, возникший в жилом доме на улице Немчинова на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МЧС.

"В 19:24 мск объявлена ликвидация пожара, площадь которого составила 20 кв. м, в квартире горели личные вещи и мебель", - сказал собеседник агентства. Из задымленного подъезда пожарные спасли 15 человек, людей выводили в том числе при помощи самоспасателей "Феникс", защищающих органы дыхания", - отметили в ведомстве.

В медицинских службах сообщили, что пострадал один человек. "Из 15 спасенных пятерых сейчас осматривают врачи", - добавил источник.

По данным ГУ МЧС по Москве, в 18:19 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже 12-этажного жилого дома на улице Немчинова, 10. К моменту прибытия пожарных квартира горела открытым огнем, а из-за сильного задымления люди не могли выйти на улицу и просили о помощи. Через полчаса возгорание было локализовано.