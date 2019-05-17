Замруководителя отдела Росимущества в Петербурге отстранен от должности по делу о хищениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу вынес решение об отстранении от должности замначальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества МТУ Росимущества по городу и Ленинградской области Михаила Мокравцова, подозреваемого в двух эпизодах хищений древесины. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Приморский районный суд вынес постановление о временном отстранении Михаила Мокравцова от должности заместителя начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, и государственного заказа МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мокравцов был задержан вместе со своим руководителем Михаилом Ставпеноком, которого по решению суда уже отправили под домашний арест.

По версии следствия, с 2016 года на территории Выборгского, Волосовского и Киришского районов Ленинградской области действовала преступная группа, специализирующаяся на хищении и незаконном обороте древесины, вырубленной без цели заготовки на линейных объектах Ленобласти (ЛЭП, газопровод, карьеры), которые являются государственной федеральной собственностью. Ущерб от незаконной вырубки составил почти 46 млн рублей. В настоящее время следствием установлено 10 преступлений указанной группы, все дела соединены в одно производство. По мнению следователей, и.о. заместителя руководителя МТУ Росимущества, пользуясь своими полномочиями, обеспечивал реализацию похищенной древесины, а также скрывал следы преступлений.

Ранее к уголовной ответственности по данному делу уже были привлечены шесть человек, из них два руководителя коммерческой организации, являющиеся, по мнению следствия, организаторами мошеннической схемы, двое руководителей подрядных организаций, а также бывший директор ЛОГКУ "Ленобллес" и его заместитель, которые использовали служебное положение для сокрытия совершенных преступлений.