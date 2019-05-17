Сообщения о минировании в ТЦ и на автовокзале в Саранске оказались ложными

ТАСС, 17 мая. Специалисты не обнаружили взрывчатых устройств в результате проверки семи торговых центров и здания автовокзала , откуда были эвакуированы порядка 4,5 тыс. человек из-за сообщения о минировании, в Саранске. Об этом рассказали в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По данным МЧС, анонимный звонок поступил вечером в пятницу, ранее сообщалось, что в результате проверки автовокзала представляющих опасность устройств обнаружено не было.

"По всем торговым центрам - ложный вызов", - сообщили ТАСС в пресс-службе.