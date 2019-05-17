Суд вынес приговор организаторам двух заводов контрафактного алкоголя в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Три члена преступной группы, которая организовала в Ульяновске два завода по производству фальсификата алкоголя, приговорены к срокам от 13 до 14 лет колонии строгого режима и штрафу в 12 млн рублей каждый, говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по региону.

"Приговором суда члены преступной группы, в зависимости от роли каждого приговорены, соответственно, к 13 годам и шести месяцам, 14 и 13 годам колонии строгого режима со штрафом каждому в размере 12 млн 850 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Согласно материалам дела, трое членов преступной группы обвинялись по пяти статьям УК РФ. С января 2016 года осужденные организовали два подпольных завода по изготовлению подделок водки и коньяка более 20 известных наименований. На производстве алкогольного суррогата работало свыше 150 человек. Продукцию снабжали поддельными акцизными марками и распространяли в нескольких российских городах.

Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность группы в сентябре 2016 года. На складах был обнаружен фальсификат на сумму более 37 млн рублей.

Установлено, что организаторы преступного сообщества передали заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Ульяновской области в качестве взяток за покровительство в незаконной деятельности более 12,8 млн рублей. Ранее суд приговорил замначальника полиции за получение взяток к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 38,5 млн рублей.