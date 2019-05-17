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Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого во взятке подполковника полиции

По версии следствия, Александр Большаков получил 10 млн рублей взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу оперативника Управления уголовного розыска ГУ МВД, подполковника полиции Александра Большакова, подозреваемого в получении взятки. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Большакова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получении взятки")", - говорится в сообщении.

Мера пресечения избрана до 16 июля. Защита Большакова просила суд избрать ему домашний арест.

По версии следствия, Большаков получил 10 млн рублей взятки. Его задержали в ночь на 17 мая в аэропорту Пулково.

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