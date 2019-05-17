"Аэрофлот" опроверг информацию о нарушении инструкций экипажем SSJ-100

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" опровергла информацию о том, что экипаж самолета SSJ 100, потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции при заходе на посадку.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении авиаперевозчика.

"Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы. Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы. Поэтому ввиду отсутствия устойчивого пробега выпуск интерцепторов был невозможен. Необходимо добавить, что требования к нормам летной годности для сертификации самолетов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической", - отмечается в тексте.