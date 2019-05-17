{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Гималаях погиб болгарский альпинист

Ивана Томов имел опыт успешных восхождений на пик Броуд-Пик и пик Манаслу, отмечает Болгарское национальное радио

СОФИЯ, 17 мая. /ТАСС/. Болгарский альпинист Иван Томов погиб при восхождении на четвертую по высоте вершину мира Лхоцзе (8516 метров). Об этом в пятницу сообщило Болгарское национальное радио.

35-летнему спортсмену в четверг вместе с россиянкой Анастасией Руновой удалось покорить вершину, он сделал это без кислорода и посторонней помощи. Однако на спуске к четвертому лагерю ему стало плохо и, несмотря на оказанную помощь, альпинист умер.

За плечами Ивана Томова были успешные восхождения на пик Броуд-Пик (8051 метров) и Манаслу (8156).

Теги
Болгария
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Авария произошла на 102-ом км автодороги "Кавказ"
Читать полностью