СМИ: в Гималаях погиб болгарский альпинист

СОФИЯ, 17 мая. /ТАСС/. Болгарский альпинист Иван Томов погиб при восхождении на четвертую по высоте вершину мира Лхоцзе (8516 метров). Об этом в пятницу сообщило Болгарское национальное радио.

35-летнему спортсмену в четверг вместе с россиянкой Анастасией Руновой удалось покорить вершину, он сделал это без кислорода и посторонней помощи. Однако на спуске к четвертому лагерю ему стало плохо и, несмотря на оказанную помощь, альпинист умер.

За плечами Ивана Томова были успешные восхождения на пик Броуд-Пик (8051 метров) и Манаслу (8156).