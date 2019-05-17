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В Саратове сотрудник органов внутренних дел стал виновником ДТП, в котором погиб подросток

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

САРАТОВ, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудник органов внутренних дел стал виновником ДТП, в котором погиб подросток, сообщает в пятницу пресс-служба Госавтоинспекции Саратова.

"По предварительным данным, в 20:00 на ул. Песчано Уметская, водитель Kia совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2004 года рождения, и далее, совершил столкновение с автомашинами Toyota и Hyundai. В результате несовершеннолетний скончался на месте. Также установлено, что виновник ДТП является сотрудником органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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