Мужчина погиб после столкновения мотоцикла с пассажирским поездом на Кубани

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Мотоцикл врезался в проходящий скоростной поезд Новороссийск - Ростов на станции Баканская в Краснодарском крае, в результате погиб пассажир мотоцикла. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

"Поступило сообщение о том, что на 771-м км, пикет 2 станции Баканская при проезде пассажирского поезда Новороссийск - Ростов ("Ласточка") без остановки в первый вагон слева по ходу движения врезался кроссовый мотоцикл. На нем двое мужчин без шлемов пытались проехать по оборудованному пешеходному переходу. В результате происшествия погиб пассажир мотоцикла, сидевший сзади. Водитель мотоцикла госпитализирован в Крымскую центральную городскую больницу, в настоящее время находится в реанимации", - говорится в сообщении.