{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина погиб после столкновения мотоцикла с пассажирским поездом на Кубани

Еще один человек пострадал

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Мотоцикл врезался в проходящий скоростной поезд Новороссийск - Ростов на станции Баканская в Краснодарском крае, в результате погиб пассажир мотоцикла. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

"Поступило сообщение о том, что на 771-м км, пикет 2 станции Баканская при проезде пассажирского поезда Новороссийск - Ростов ("Ласточка") без остановки в первый вагон слева по ходу движения врезался кроссовый мотоцикл. На нем двое мужчин без шлемов пытались проехать по оборудованному пешеходному переходу. В результате происшествия погиб пассажир мотоцикла, сидевший сзади. Водитель мотоцикла госпитализирован в Крымскую центральную городскую больницу, в настоящее время находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКраснодарский край
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Авария произошла на 102-ом км автодороги "Кавказ"
Читать полностью