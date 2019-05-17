МАК завершил расшифровку "черных ящиков" самолета SSJ-100

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проинформировал, что завершил расшифровку двух бортовых самописцев самолета SSJ100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, и сейчас анализирует информацию.
"В научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации", - говорится в сообщении.
Комиссией по расследованию в соответствии с российским законодательством в адрес Росавиации направлено последующее донесение об авиационном происшествии.
В МАК подчеркнули, что техническая комиссия комитета взаимодействует с правительственной комиссией, созданной в целях расследования катастрофы, оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что работа [с данными "черных ящиков"] продолжается, идет анализ информации. По словам источника, предварительные данные катастрофы с подробным анализом действий экипажа, наземных служб, диспетчеров будут обнародованы до конца мая в предварительном докладе.