Задержана мать девочки, оставившая своего ребенка у поликлиники на севере Москвы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС /. Сотрудники полиции задержали мать девочки, которая оставила своего ребенка у поликлиники, расположенной на Бутырской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава пресс-службы главка столичной полиции Юрий Титов.

"Накануне в службу "02" поступило сообщение о том, что в одном из медучреждений, расположенном на Бутырской улице, женщина оставила малолетнего ребенка и скрылась. В настоящее время девочка находится под присмотром врачей. Полицейские установили личность, а затем задержали мать девочки, которая в настоящее время доставляется для проведения следственных действий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях и в СМИ появились фотографии девочки, оставленной матерью у поликлиники на Бутырской улице. Через некоторое время бабушки ребенка узнали свою внучку и пришли к ней. По предварительным данным, мать девочки является приезжей из Украины.

Сейчас ребенок находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. СК возбудил дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка").