На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова, а также его отца и детей Вера Дерябина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Краснодарском крае. Об этом ТАСС в пятницу сообщил помощник главы Чечни - гендиректор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

"В ДТП погибла Вера Дерябина. Она была учительницей первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и главы Чечни Рамзана Кадырова. Кроме того, Вера Афанасьевна была депутатом парламента Чеченской Республики второго и третьего созывов", - сказал Дудаев.

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.

Как уточнили ТАСС в администрации Гулькевичского района, ДТП произошло на 102-ом км автодороги "Кавказ" в 15:38 мск. "Автомобиль Toyota на ходу въехал в китайский грузовичок. Погибла женщина 1945 года рождения. Да, Вера Дерябина", - сказал собеседник агентства.

Дерябина родилась 6 декабря 1945 года в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края. Она была депутатом парламента Чечни с 2008 года по 2016 год. В свою очередь Дудаев напомнил, что Дерябина - мать Абубакара Эдельгериева, который ранее возглавлял правительство Чечни, а в настоящее время является советником президента РФ.