Бастрыкин: мотивом действий керченского стрелка стали социальный протест и неустроенность

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мотивом действий студента Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в политехническом колледже Керчи 17 октября 2018 года, стали социальный протест и неустроенность. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью "Петербургскому юристу" - студенческой газете Санкт-Петербургского госуниверситета.

"У него социальный протест и неустроенность вылились в ненависть к конкретным однокурсникам", - сказал Бастрыкин.

По его мнению, у студента Рослякова было четкое, продуманное действие. "Ему кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут, он переоделся, надел всю эту одежду "Колумбайна", сначала взорвал столовую, потом пошел убивать, спокойно, выдержанно, в библиотеке, как "Колумбайн", застрелился и все", - отметил глава СК.

Он подчеркнул, что следствие пытается разобраться, зачем он это сделал. "Версия о "Колумбайн", и психологи подтвердили, была поводом, но не причиной", - сказал Бастрыкин.

По его словам, у Рослякова требовали деньги на ремонт школы, он их дать не мог. "Его мама воспитывала, она санитарка, папа жил отдельно. Его упрекали, над ним издевались: "Почему ты не сдаешь деньги?" - рассказал Бастрыкин.

Он добавил, что Росляков был известен как замкнутый, увлекающийся стрельбой, немножко со странностями человек. "Я посмотрел фотографию, ухожен, с хорошей прической. Хотя семья скромная, но хорошо одетый. Дисциплинированный. Не пил, не курил", - сказал Бастрыкин.

Трагедия в Керчи

Студент Керченского политехнического колледжа 17 октября 2018 года открыл огонь и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, пострадали порядка 50, нападавший покончил с собой. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".