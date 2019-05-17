ABC: разбившийся в Калифорнии F-16 нес готовые к бою боеприпасы

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Истребитель ВВС США F-16, разбившийся в четверг недалеко от авиабазы в Калифорнии, нес на борту боеприпасы, предназначенные для выполнения задач, поставленных американо-канадским Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на источник в Минобороны США.

"Находившийся на боевом дежурстве НОРАД самолет летел со стандартной компоновкой вооружения в рамках соблюдения наших обязательств при выполнении операции Noble Eagle ("Благородный орел")", - приводит телекомпания слова источника. Упомянутая операция заключается в обеспечении средствами НОРАД оперативного оповещения при защите воздушного пространства от угроз, схожих с терактами в США 11 сентября 2001 года.

Источник не раскрыл, какого рода боеприпасы находились на борту F-16. Они извлечены из обломков истребителя и будут утилизированы.

Как сообщалось ранее, во время ЧП летчик успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа в нескольких десятках метров от ВПП.

По данным телеканала CNN, причиной крушения стала неисправность гидравлической системы истребителя. По данным командования базы, 12 человек, находившиеся в здании, пострадали.