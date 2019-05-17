В Ростовской области горит склад на площади 1,7 тыс. кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Склад на территории бывшего хлебозавода на площади 1,7 тыс. кв. м горит в Таганроге в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"00:23 мск, Таганрог, горит склад на территории бывшего хлебозавода. Площадь пожара - 1,7 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили о локализации возгорания на площади 1 тыс. кв. м. "По уточненной информации, в 01:26 мск локализация на площади 1 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В тушении задействовано 45 человек и 14 единиц техники. Пострадавших нет.

В новость в 2:08 мск добавлена информация о локализации возгорания