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Угроза взрыва в доме недалеко от метро "Сокол" в Москве оказалась ложной

Источник в экстренных службах сообщил, что в ходе проверки опасных предметов не обнаружено

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Угроза взрыва в жилом доме, расположенном недалеко от станции метро "Сокол" на севере столицы, оказалась ложной. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Оперативные службы проверили пятый дом во 2-м Балтийском переулке. Предметов, опасных для жизни, там найдено не было", - сказал собеседник агентства.

В пятницу неизвестный сообщил об угрозе взрыва в упомянутом здании. Для проверки этой информации на место происшествия выезжали сотрудники полиции и МЧС. Ранее в тот же день экстренные службы получили аналогичное предупреждение о минировании дома на улице Бориса Пастернака в столичном районе Переделкино. Он был проверен специалистами, которые взрывное устройство там также не нашли.

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