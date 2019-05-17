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Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке

Об инциденте сообщили двое других альпинистов, за ними вылетел вертолет

ТАСС, 18 мая. Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Хабаров.

"Вчера в районе 22:00 (13:00 мск) поступила информация, что при восхождении на вулкан Камень погиб альпинист из группы японских туристов. Они шли по одному из наиболее сложных маршрутов, и он сорвался. Двое его товарищей вышли на связь по спутниковому телефону и обратились в свою турфирму, откуда информация поступила уже к нашим спасателям. Сегодня в 10:00 (01:00 мск) за ними вылетел вертолет", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что работать придется практически на предельной для машины высоте - 3300 м, но выразил уверенность, что подготовленные летчики справятся с поставленной задачей. Туристы, по словам Хабарова, были зарегистрированы и застрахованы.

Потухший вулкан Камень расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, рядом находятся ледник Шмидта и ледник Богдановича. Высота Камня составляет 4584 м, это второй по высоте вулкан Камчатки после Ключевской сопки.

Теги
ЯпонияРоссияКамчатский край
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