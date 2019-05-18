Три человека погибли в ДТП под Курском

ТАСС, 18 мая. Столкновение легкового автомобиля Hyundai и грузовика Volvo стало причиной гибели трех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба Управления МВД по региону.

"В 06:15 мск на 481-м км автодороги М-2, объездной дороги города Фатеж, произошло столкновение автомобиля Hyundai и грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП погибли три человека", - говорится в сообщении.

По данным полиции, Hyundai двигался со стороны Москвы в Курск, Volvo - в обратном направлении. "На месте ДТП работают экстренные службы, полиция устанавливает обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.