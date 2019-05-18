В Москве задержали мужчину, в ссоре убившего отца и тяжело ранившего мать

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Житель Москвы убил ножом своего отца и нанес тяжелое ранение матери в ходе ссоры в квартире на 5-й Кожуховской улице. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 17 мая. Безработный 1979 года рождения нанес несколько ножевых ранений своему отцу 1947 года рождения и матери 1952 года рождения. Он полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте, женщина госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские задержали подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт задержания злоумышленника, однако подробностей не сообщили.