В Волгограде возбудили дело против водителя грузовика, врезавшегося в маршрутку

ВОЛГОГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Волгограде в отношении водителя грузовика МАЗ, который столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали люди, сообщила в субботу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

"В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Водитель задержан в порядке ст. 91 УК РФ в качестве подозреваемого", - сказала Смольянинова.

Как сообщили в субботу журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области (облздраве), 14 пострадавших остаются в больнице, состояние двоих из них оценивается как тяжелое,

Накануне власти региона сообщали, что после ДТП госпитализированы 15 человек. Четверо из них, по данным медиков, находились в тяжелом состоянии.

"Всего с учетом дообращений после ДТП в больницу поступило 17 человек, трое из них выписано на амбулаторное лечение. В больнице находится 14 человек. Двое из них в тяжелом состоянии, остаются в реанимации, им проведены операции", - сказал представитель облздрава.

Он уточнил, что 12 пострадавших находятся в отделении хирургии. Они в удовлетворительном состоянии, им проведена диагностическая лапароскопия, рентген. У пострадавших выявлены переломы, сотрясение головного мозга.

Авария произошла вечером в пятницу на Университетском проспекте. Транзитный МАЗ столкнулся с маршруткой, которая от удара врезалась в столб. Со слов водителя большегруза, у машины отказали тормоза.

В новость были внесены изменмения (09:50 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавших