Четыре человека погибли на пожаре под Ярославлем

ТАСС, 18 мая. Пожар в частном доме в селе Покров в Ярославской области стал причиной гибели четырех человек, еще трое, в том числе двое несовершеннолетних детей, спасены, сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК России по Ярославской области Кристина Гузовская.

"Около часу ночи в субботу в селе Покров Даниловского района на пожаре погибли четыре человека: пожилая женщина и трое ее сыновей в возрасте от 35 до 45 лет. Еще трое - женщина 1996 года рождения и двое маленьких детей спаслись. Женщина успела вынести детей из дома, они не пострадали", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, на месте пожара работают следователи-криминалисты, они устанавливают причину возгорания. "Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), - добавила Гузовская.