Пассажирский автобус столкнулся с "Газелью" под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 18 мая. /ТАСС/. Пассажирский автобус Dragmuller, в котором находились 35 человек, столкнулся с "Газелью" в Воронежской области, в результате пострадали водитель и пассажирка "Газели", сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

ДТП произошло около 05:35 мск в Подгоренском районе области на автодороге Юдино - Каменка. По предварительным данным, 63-летний водитель автобуса допустил столкновение с движущейся во встречном направлении "Газелью".

"Водитель "Газели" и его пассажирка, 32-летняя местная жительница, обратились за помощью в больницу. В автобусе пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, автобус направлялся из Нижнего Новгорода в село Костомарово Подгоренского района, в нем находились 33 пассажира и два водителя.

В настоящее время пассажиры автобуса находятся на месте ДТП, принимаются меры для того, чтобы они могли продолжить путь. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, добавили в пресс-службе полиции.