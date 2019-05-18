Бывший зампред правительства Магаданской области предстанет перед судом

МАГАДАН, 18 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Магаданской области завершило расследование уголовного дела бывшего заместителя председателя правительства региона Игоря Озимка и ряда других уголовных дел о коррупции. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе областного управления СК.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Магаданской области завершено расследование по нескольким резонансным коррупционным уголовным делам: в отношении заместителя председателя правительства Магаданской области и в отношении бывшего руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения обвинительного заключения будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в ведомстве.

Игорь Озимок с 2015 года по 2018 год в рамках своих полномочий курировал региональные министерства транспорта и природных ресурсов. Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2015-2016 годах он обеспечил коммерческой организации заключение госконтракта на оказание услуг по содержанию автодороги межмуниципального значения в Магаданской области. Стоимость работ превысила 59 млн рублей. Как полагают следователи, Озимок, зная, что предприятие не сможет выполнить условия контракта из-за отсутствия техники и специалистов, склонил директора к заключению договора субподряда на 47 млн рублей, обеспечив тем самым получение прибыли подконтрольной ему коммерческой организацией в размере 12 млн рублей.

Он обвиняется по нескольким статьям УК РФ: "Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности" (ст. 289), "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" (ст. 174.1) и "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации" (ст. 286).

Также завершено расследование дела в отношении сына Озимка Дмитрия, который обвиняется пособничестве в незаконном участии должностного лица в предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 33, ст. 289 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ).

Бывший руководитель управления информполитики мэрии Магадана Олег Дудник обвиняется по статям УК РФ об использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (ч. 3 ст. 33, ст. 201) и о незаконном участии должностного лица в предпринимательской деятельности (ст. 289).