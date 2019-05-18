Иркутский суд арестовал водителя, сбившего насмерть 17-летнего школьника

ТАСС, 18 мая. Октябрьский суд Иркутска заключил под стражу 26-летнего водителя, который обвиняется в наезде со смертельным исходом на подростка. Об этом сообщается в субботу на сайте МВД РФ.

"Сегодня в Октябрьском суде Иркутска рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения 26-летнему водителю иномарки, обвиняемому в резонансном ДТП. По результатам рассмотрения собранных материалов принято решение о его заключении под стражу до 15 июля", - цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она добавила, что в рамках расследования следственными органами установлены свидетели и очевидцы автомобильной аварии, изъяты записи камер видеонаблюдения, проведено медицинское освидетельствование водителя, назначены различные экспертизы.

По данным следствия, 15 мая обвиняемый совершил наезд на 17-летнего школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП. От полученных травм пострадавший скончался. В течение суток разыскиваемый был установлен сотрудниками полиции и доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения").