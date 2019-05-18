В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

САРАТОВ, 18 мая. /ТАСС/. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.

"В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, водитель является сотрудником УМВД России по городу Саратову и находился в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП. Он нарушил требования правил дорожного движения и наехал на ребенка 2004 года рождения, который шел по обочине дороги. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД региона, по данному факту также проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел, а непосредственные руководители сотрудника будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.