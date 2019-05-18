В поезде Новосибирск - Барнаул произошел конфликт между 14 пассажирами

БАРНАУЛ, 18 мая. /ТАСС/. Четырнадцать человек приняли участие в массовом конфликте, который произошел в субботу в пассажирском поезде Новосибирск - Барнаул. Как сообщила в субботу ТАСС начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анна Щербакова, пострадавших в результате ЧП нет, 12 человек задержаны, личности еще двоих устанавливаются.

"Сегодня произошел конфликт в поезде, который следовал из Новосибирска в Барнаул. 12 человек задержаны по прибытии в Барнаул, два человека сошли ранее. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался, проводится проверка", - сказала Щербакова.

Она добавила, что, по предварительным данным, конфликт произошел между задержанными и двумя пассажирами, личности которых еще не установлены. Часть задержанных имеют явные признаки опьянения. "Они отправлены на освидетельствование, в отношении них будет составлен административный протокол, а дальше будет приниматься процессуальное решение", - сказала представитель МВД, добавив, что причиной драки стала личная неприязнь.