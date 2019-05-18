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Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой

Еще один пострадал

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

"На 35-м км Носовихинского шоссе грузовик столкнулся в лоб с легковым автомобилем марки Scoda. В результате погибли трое, среди них ребенок. Еще один человек пострадал, он также является несовершеннолетним", - сказали в полиции. Причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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