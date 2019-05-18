В Петербурге арестовали мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Суд в Петербурге постановил заключить под стражу Николая Дутчака, обвиняемого в том, что он выбросил собаку с четвертого этажа, сообщается в субботу в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Дутчака, обвиняемого по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Жестокое обращение с животными", сроком по 17 июня 2019 года, говорится в сообщении.

Обвиняемый признал вину, но возражал против заключения под стражу.

О задержании мужчины, подозреваемом в жестоком обращении с животными, ранее сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.