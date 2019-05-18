В Белгороде несколько ТЦ, ж/д и автовокзал проверяют после сообщений об угрозе взрыва

ТАСС, 18 мая. Представители силовых структур в Белгороде проверяют сообщения о взрывоопасных предметах, якобы заложенных в нескольких торговых центрах и транспортных объектах. Об этом сообщил ТАСС представитель УФСБ по региону.

"В субботу в Белгороде на ряде объектов получили сообщения - веерные телефонные звонки с информацией о заложенных взрывоопасных предметах", - сказал собеседник агентства, уточнив, что проверяются около 10 объектов.

По его данным, проверяют несколько торговых центров, автовокзал, железнодорожный вокзал и аэропорт. Как сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта, там проверка уже прошла, угроза взрыва оказалась ложной. "В аэропорту проверка началась около 15:00 мск и завершилась в 16:30 мск, ничего взрывоопасного не нашли", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудница справочной службы аэропорта.