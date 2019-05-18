Следователи задержали сожителя женщины, оставившей ребенка в поликлинике в Москве

"В рамках уголовного дела выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении 21-летней матери девочки, а также ее 27-летнего сожителя", - сказали в СК.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Следователи задержали сожителя женщины, которая оставила маленькую дочь в поликлинике на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета. Сама женщина была задержана 17 мая.

По данным следствия, молодая женщина и ее сожитель решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая они забрали девочку от родственницы и отвезли ее в поликлинику на севере Москвы. "Женщина, чтобы ее не узнали по камерам видеонаблюдения, перед поликлиникой надела на лицо медицинскую маску", - рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях и в СМИ появились фотографии девочки, оставленной матерью в поликлинике, ребенка узнали бабушки, которые и обратились в полицию. Сейчас двухлетний ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

"В скором времени будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - отметили в СК. Источник в правоохранительных органах сообщил, что "женщина рассталась с отцом девочки некоторое время назад и пыталась устроить свою личную жизнь". На допросе на вопрос следователя, почему она оставила ребенка, задержанная ответила, что "не справлялась со своими обязанностями". На вопрос, почему не оставила девочку в детском учреждении, женщина ответила, что "не додумалась".

Уголовное дело возбуждено по ст. 125 и 156 УК РФ ("Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка").