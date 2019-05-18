Пьяный водитель в Омской области насмерть сбил идущего по обочине ребенка

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в субботу в селе Александровка Омской области идущего по краю проезжей части мальчика. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД, ребенок умер на месте происшествия.

"Предварительно установлено, что 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114 с признаками опьянения, двигаясь по селу Александровка, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, двигавшегося по краю проезжей части. В результате аварии пешеход - мальчик - скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что сообщение о ДТП поступило около 18:30 (15:30 мск). По данному факту проводится проверка.