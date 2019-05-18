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Полиция не обнаружила опасных предметов после сообщения о минировании в Белгороде

Сообщения поступали по телефону

ТАСС, 18 мая. Сотрудники полиции завершили проверку всех объектов в Белгороде, куда в субботу поступили сообщения о минировании. Опасных предметов не обнаружено, сообщил ТАСС представитель пресс-службы регионального управления МВД.

"В УМВД по Белгородской области 18 мая поступило сообщение о якобы существующей угрозе нескольким объектам инфраструктуры города. В ходе проверки информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства, не уточнив общее число объектов, в которых прошли проверки.

Ранее сообщалось, что представители силовых структур в субботу провели в Белгороде проверки не менее 10 объектов, в которых получили веерные телефонные звонки с информацией о заложенных взрывоопасных предметах. Среди проверенных объектов несколько торговых центров, универмаг, автовокзал, аэропорт, железнодорожный вокзал, рынок.

Теги
РоссияБелгородская область
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