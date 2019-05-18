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Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения

Специалисты проводят дополнительный досмотр самолета, пассажиров, багажа и ручной клади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.

"Задержка рейса FV5863 Санкт-Петербург - Анталья произошла из-за анонимного электронного письма, которое поступило в контакт-центр авиакомпании, с упоминанием конкретного рейса. Фразы, которые содержит сообщение, однозначно были расценены работниками авиакомпании как угроза безопасности пассажиров и целостности воздушного судна", - рассказал собеседник агентства.

Производится дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади в соответствии с правилами авиационной безопасности, добавили в авиакомпании. Правоохранительные органы уже проинформированы о случившемся.

По данным онлайн-табло авиаузла, последнее время вылета было назначено на 18:05 мск, сейчас рейс задержан.

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ТурцияРоссияСанкт-Петербург
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Сообщение поступило по электронной почте
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