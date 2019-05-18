Источник: в полицию поступил звонок о минировании мечети в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Полицейские обследуют в субботу мечеть в Махачкале и прилегающую к ней территорию на предмет возможного наличия взрывного устройства после анонимного звонка о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"Центральная Джума-мечеть Махачкалы с прилегающей территорией оцеплена после звонка о минировании. На месте работают правоохранительные органы, МЧС", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в муфтияте республики, здание которого находится рядом с Джума-мечетью, людей из здания муфтията вывели.