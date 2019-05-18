Информация об угрозе взрыва в аэропорту Сочи оказалась ложной

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, поступившая ранее в субботу информация об угрозе взрыва не подтвердилась, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что на электронную почту аэропорта поступило сообщение о том, что здание якобы заминировано, пассажиров эвакуировали.

"В 18:55 мск международный аэропорт Сочи начал работу в штатном режиме. Завершено обследование здания аэропорта. Информация о его минировании не подтвердилась", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнила, что из-за случившегося задержаны семь рейсов, с их пассажирами работают представители авиакомпаний.