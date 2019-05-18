Угроза минирования Джума-мечети Махачкалы не подтвердилась

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Угроза минирования центральной Джума-мечети в Махачкале, содержавшаяся в поступившем в правоохранительные органы телефонном звонке, не подтвердилась. Об этом сообщается в субботу на официальной странице республиканского МВД в Instagram.

"Сегодня в 18:05 мск в дежурную часть МВД по Республике Дагестан поступил телефонный звонок, в котором сообщалось о заминировании Джума-мечети, расположенной в Махачкале по проспекту Имама Шамиля. В результате обследования территории сотрудниками кинологической службы, служебными собаками и специальными техническими средствами взрывные устройства не обнаружены. Телефонное сообщение не подтвердилось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по тревоге были подняты наряды полиции, здание было оцеплено сотрудниками МВД по Дагестану, также были вызваны все экстренные службы. Люди, находящиеся в Джума-мечети и поблизости от нее, были эвакуированы.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленника, причастного к передаче ложных сообщений об актах терроризма", - сообщили в ведомстве.